Pro Favara, domani la trasferta di Geraci Siculo: Catalano chiede attenzione ai suoi

Il campionato della Pro Favara comincerà domani pomeriggio, in trasferta contro il Geraci Siculo: un esordio contro una neopromossa che certamente non sarà semplice.

Anche Gaetano Catalano, tecnico gialloblù, è consapevole delle difficoltà del match: "Un esordio non semplice - ha dichiarato l'allenatore - loro sono una neopromossa e vorranno ben figurare di fronte al loro pubblico. Tutte le partite di questo campionato, comunque, saranno ostiche".

Mancheranno Ficarrotta e Lupo per squalifica, out per infortunio Erbini: Catalano non vuole alibi.

"Non mi piace parlare delle assenze - ha concluso il tecnico - abbiamo una rosa di livello e sono sicuro che chi giocherà non farà rimpiangere gli assenti".