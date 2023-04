Pro Favara, domani la sfida contro il Cus Palermo in trasferta: Catalano cerca punti preziosi per i playoff

"Abbiamo bisogno di punti importanti, dobbiamo arrivare al match contro l'Enna con il maggior numero di punti possibili per giocarci i playoff: sappiamo, però, di affrontare una squadra che si gioca un buon piazzamento in zona playout".

Queste le parole di Gaetano Catalano, allenatore della Pro Favara, alla vigilia della sfida di Palermo contro il Cus. I gialloblu affrontano la formazione del centro universitario sportivo presso l'impianto di via Altofonte: i padroni di casa cercano di migliorare il proprio piazzamento in classifica in vista dei playout. Dall'altra parte, la squadra gialloblu deve fare risultato per arrivare al big match dell'ultima giornata contro Enna nella migliore situazione possibile per accedere ai playoff.

"Come contro il Gela sarà una sfida complicata - ha detto Catalano - bisogna fare risultato a tutti i costi, ne siamo consapevoli: contro il Gela abbiamo avuto una buona reazione, sono convinto che faremo una prova importante. I ragazzi stanno tutti bene, ho ampia scelta sull'undici titolare: chi andrà in campo farà una grande prestazione. Intanto pensiamo alla sfida contro il Cus, poi prepareremo la gara contro l'Enna: loro cercheranno di buttarci fuori dai playoff, ma per noi sarebbe davvero un peccato rimanere fuori dagli spareggi. I ragazzi sanno che serve la giusta attenzione e grande cattiveria".