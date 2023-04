Pro Favara, domani la ripresa degli allenamenti: i gialloblu si preparano in vista dei playoff

La Pro Favara di Gaetano Catalano tornerà in campo domani: i gialloblu cominceranno la preparazione in vista dell'impegno playoff contro la Don Carlo Misilmeri. Appuntamento in programma domenica pomeriggio, in casa, alle ore 16:00. La squadra si ritroverà per la ripresa degli allenamenti, nonostante il giorno di festa.

Il test di sabato pomeriggio al Bruccoleri contro la Primavera del Palermo ha fornito all'allenatore risposte importanti: il tecnico ha dichiarato che potrebbe apportare alcune variazioni in vista del match contro Misilmeri.

Un impegno che la città aspetta con ansia, contro un avversario costruito ad inizio stagione per traguardi importanti: la Don Carlo ha vissuto un campionato altalenante, il cambio di guida tecnica ha restituito certezze alla formazione. Il tecnico Totò Aronica, ex calciatore di Napoli e Palermo tra le altre, ha provato a far esprimere ai suoi un calcio propositivo, anche se non sempre è riuscito nell'intento. Il Misilmeri ha chiuso il campionato con 55 punti, sette in meno rispetto alla Pro Favara.