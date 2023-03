Pro Favara, domani il derby contro l'Unitas Sciacca: Catalano vuole continuità di risultati

Alla vigilia dell'importante derby con lo Sciacca, l'allenatore della Pro Favara Gaetano Catalano ha presenta la gara ai microfoni ufficiali della società.

"Era importante ripartire dopo la sconfitta immeritata contro l'Akragas - ha esordito Catalano - poi la settimana scorsa abbiamo giocato bene a Palermo su un campo difficile, quasi impraticabile. Adesso ritorniamo in casa e affrontiamo una squadra attrezzata, che vorrà metterci in difficoltà: noi però dobbiamo riprendere il nostro cammino. Faremo di tutto per fare più punti possibili da qui sino alla fine del torneo. Ho ricevuto indicazioni positive dai ragazzi, tutti hanno voglia di giocare: a volte mi dispiace lasciare qualcuno fuori, ma sanno che c'è bisogno di tutti in campo. Noi dobbiamo solo fare il maggior numero di punti - ha concluso Catalano - cercare di accorciare la classifica: sei partite ci separano dalla fine del torneo, dovremo viverle tutte come se fossero finali".

Calcio di inizio programmato per le ore 15, sono 21 i convocati gialloblu per la sfida ai neroverdi.