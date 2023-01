Pro Favara, domani al Bruccoleri arriva il Mazara: tutti a disposizione, Catalano convoca 21 calciatori

"Abbiamo svolto una buona settimana di allenamenti, sono abbastanza soddisfatto di quello che siamo riusciti a fare: siamo pronti per la partita di domani".

Alla vigilia di Pro Favara-Mazara, Gaetano Catalano ha parlato ai microfoni della società gialloblu per presentare il match. L'allenatore conosce le insidie del match, ecco perchè non vuole cali di concentrazione: "Il Mazara si giocherà un posto nei playoff sino alla fine -ha dichiarato il tecnico - stanno facendo abbastanza bene e verranno qui nella speranza di portare a casa un risultato positivo. Noi domenica scorsa abbiamo fatto di tutto per vincere, ma non ci siamo riusciti. Le indicazioni che ho avuto dai ragazzi sono positive, devo dire che c'è ancora un po' di "rabbia" per il pari della scorsa settimana. Ho tutti i miei uomini a disposizione, domani scioglierò le riserve sull'undici titolare".

L'allenatore ha convocato 21 calciatori per la gara di domani. Dirigerà il match il signor Emanuele Waldmann di Frosinone, coadiuvato dai signori Roberto Fraggetta e Edoardo Pennisi di Catania.