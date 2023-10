Pro Favara, domani a San Cataldo arriva il Castellammare: Catalano cerca conferme dalla squadra

Alla ricerca della continuità. La Pro Favara di Gaetano Catalano domani pomeriggio, sul neutro di San Cataldo, riceverà il Castellammare: i gialloblù vogliono bissare il successo ottenuto la scorsa settimana contro i palermitani dell'Athletic Club. L'allenatore gialloblù spera che i suoi calciatori possano ripetere la bella prestazione di Terrasini.

"E' stata una settimana ben vissuta dalla squadra - ha esordito il tecnico ai microfoni ufficiali del club - i ragazzi si sono allenati bene e con tranquillità. Credo sia stato molto importante tornare dall'ultima trasferta con i tre punti, è stata una vittoria importante per lo spogliatoio. Abbiamo avuto risposte importanti dal gruppo ma francamente non avevo dubbi: qualche episodio non ha girato a nostro favore ma i ragazzi sono stati bravi a venirne fuori".

Catalano non vuole sottovalutare l'avversario: il Castellammare ha 6 punti in classifica e conosce benissimo la categoria: "Affrontiamo una squadra insidiosa - ha precisato l'allenatore - loro si metteranno tutti dietro la linea della palla, cercando di attaccare gli spazi che lasceremo. Cerchiamo altri tre punti fondamentali - ha concluso il coach gialloblù - stiamo rincorrendo e vogliamo mantenere i posti alti della classifica".