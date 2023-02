Pro Favara, convincente vittoria casalinga: al Bruccoleri battuto 2-0 il Casteldaccia

Una doppietta di Calagna regala tre punti importantissimi alla Pro Favara, che in casa ha sconfitto 2-0 il Casteldaccia. Al Bruccoleri grande entusiasmo sugli spalti, per una formazione che continua a regalare spettacolo.

Ottima prestazione offerta dai gialloblu, che salgono a quota 45 punti in classifica. I padroni di casa sono apparsi sicuri e determinati, con un giro palla rapido ed efficace. L'equilibrio iniziale dura soltanto venti minuti, perchè poi i padroni di casa spingono forte e iniziano a schiacciare l'avversario nella propria metà campo. Al 25' Calagna porta in vantaggio la Pro Favara: al termine di un'azione insistita arriva una precisa conclusione dal limite dell'area che batte il portiere del Casteldaccia. Dopo il vantaggio i gialloblu prendono ancora più campo, alzando il baricentro e verticalizzando maggiormente. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei gialloblu. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, ma la manovra offensiva dei palermitani appare piuttosto sterile. Al minuto 68 ecco il raddoppio: Gianni Calagna, da posizione ravvicinata, fredda ancora il portiere avversario portando a due le reti di vantaggio per i suoi. Doppietta personale per il calciatore di Partinico, apparso in grande spolvero.

Nei minuti restanti non si segnalano particolari occasioni: la Pro Favara gestisce possesso e cronometro, portando a casa altri tre punti importanti. Nel prossimo turno i gialloblu giocheranno in trasferta contro il Marineo.