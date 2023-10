Pro Favara, convincente vittoria casalinga: 3-1 contro il Castellammare, primo posto a soli tre punti

La Pro Favara dà continuità al successo esterno della scorsa settimana contro l'Athletic Club Palermo, battendo 3-1 il Castellammare allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo.

Alla vigilia del match Gaetano Catalano aveva chiesto conferme ai suoi: l'allenatore ha ottenuto, ancora una volta, le risposte che cercava. I gialloblù, infatti, hanno disputato un ottimo incontro e con questo successo si portano a sole tre lunghezze dalla capolista Nissa: la squadra di Terranova oggi è stata costretta al pari, fuori casa, dal Mazara 46.

La gara si mette subito bene per la Pro Favara: dopo otto minuti è Luca Ficarrotta ad aprire le danze con la specialità della casa. Un calcio piazzato col mancino che si insacca nel sette e batte il portiere del Castellammare: esecuzione spettacolare, ma ormai non fa più notizia viste le tante prodezze realizzate in questo avvio di stagione dall'ex calciatore del Palermo. Il primo tempo si conclude sul parziale di 1-0 in favore dei gialloblù.

Nella ripresa la squadra di Catalano schiaccia sull'acceleratore, nel tentativo di mettere in sicurezza il punteggio. La difesa ospite resiste sino al 76', quando Lucarelli firma il raddoppio gialloblù. Pochi istanti dopo, tuttavia, il Castellammare reagisce e trova il gol che accorcia le distanze con Messina. A tre minuti dalla fine, però, è il calcio di rigore di Desiderio Garufo a chiudere definitivamente i conti e a regalare tre punti fondamentali ai gialloblù.