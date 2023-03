Pro Favara, contro il Castellammare arriva un pareggio: al Giorgio Matranga la gara termina 2-2

Al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo la Pro Favara pareggia 2-2 contro i padroni di casa, al termine di una gara fatta di luci e ombre. I gialloblu hanno cercato di esprimere il solito calcio ma, paradossalmente, dopo la rete del vantaggio sono andati in difficoltà, consentendo ai padroni di casa non solo di trovare il pari ma anche di portarsi in vantaggio.

Primo tempo piuttosto chiuso ed equilibrato, la formazione di Catalano prova a giocare con rapidità e verticalizzazioni ma i padroni di casa coprono bene gli spazi: si va al riposo senza reti.

Nella ripresa, però, il risultato cambia: al 52’ la Pro Favara si porta in vantaggio con Calagna, abile a realizzare sugli sviluppi di calcio d’angolo. La gioia della rete che sblocca il match dura ben poco, perché dopo tre minuti i padroni di casa trovano il gol dell’1-1: è Maltese a firmare il pareggio. Sei minuti dopo, però, il Castellammare va in vantaggio: la rete viene siglata da Bah. I gialloblu reagiscono e provano a riversarsi in attacco alla ricerca del pari. Al 77’ il direttore di gara fischia calcio di rigore per la Pro Favara: dal dischetto parte De Luca che firma il 2-2.

Nel finale viene espulso Bossa e, all’88’, grande chance per Caternicchia per la rete del vantaggio: il tiro del calciatore gialloblu, destinato in porta, viene deviato in calcio d’angolo.

La squadra di Catalano si porta a quota 55 punti, a dieci lunghezze di distanza dalla coppia di squadre al comando.