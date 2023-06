Pro Favara, grande colpo di mercato: Desiderio Garufo è gialloblù

La Pro Favara ha piazzato un grande colpo di mercato, che conferma le ambizioni della società per la prossima stagione: Desiderio Garufo, ex Akragas, è ufficialmente un calciatore gialloblu.

Tra il giocatore, nativo di Grotte ma con papà favarese e tanti affetti e amici nella cittadina chiaramontana, e la dirigenza di Piazzale dei Giochi Olimpici è stata trovata subito un'intesa. Garufo sposa quindi l’ambizioso progetto della Pro Favara, dopo aver portato in D l'Akragas. Si tratta di un colpo di mercato che rafforza ulteriormente l’organico che avrà a disposizione il tecnico Gaetano Catalano.

Al giocatore, premiato con il pallone d'oro 2022/2023 a Paternò lo scorso 16 giugno, è stato conferito pochi giorni fa anche l’importante riconoscimento “Am Award Premio Sergio Granata”, come migliore giocatore dell’Eccellenza girone A del campionato appena concluso. Il centrocampista nella sua brillante carriera ha vinto ben 9 campionati. I numeri parlano da soli: 570 partite giocate, 325 tra i professionisti, 2 supercoppe italiane di Serie C, una coppa regionale. Ha indossato le maglie del Parma e Trapani (serie B), Catania, Taranto, Nocerina, Reggina, Catanzaro, Novara, Sangiovannese (serie C), Nissa (serie D) e negli ultimi due campionati Canicattì e Akragas, contribuendo in maniera decisiva alla promozione di entrambe le formazioni agrigentine.

Lo scorso campionato è andato a segno 11 volte in campionato e 3 in Coppa Italia, disputando la finale con l’Igea.

Nelle prossime settimane il nuovo giocatore gialloblù incontrerà la stampa ed i tifosi alla presenza dell’intera dirigenza.