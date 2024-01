Pro Favara, colpo a sorpresa: preso l’attaccante Domenico Mistretta

Colpo a sorpresa della Pro Favara che potenzia il reparto offensivo con l'arrivo di Domenico Mistretta.

La punta centrale, nato a Salemi, 26 anni, lo scorso anno è stato il capocannoniere del girone A dell'Eccellenza siciliana segnando in 25 partite disputate prima con la Mazarese e poi con lo Sciacca ben 19 gol.

Mistretta quest'anno è stato tesserato nell'Enna.

In passato ha vestito le maglie delle giovanili del Palermo e Trapani per poi approdare in serie D con Marina di Ragusa, Città di Sant'Agata , Imperia, Gladiator.

Il calciatore ha firmato in queste ore ed è già disponibile per aggregarsi al gruppo squadra.

"Potenziamo ulteriormente il reparto offensivo- ci dice il Direttore Sportivo Tino Longo- con tecnica e capacità realizzativa di Domenico Mistretta. La società crede ancora nel proprio obiettivo stagionale".

In attacco adesso ampia scelta, il reparto è formato da Ficarrotta, La Piana, Lucarelli, Mistretta, Retucci, Balistreri ed Erbini, quest' ultimo in avanzata fase di recupero.

Un bel ventaglio di soluzioni tecnico-tattiche per il mister Gaetano Catalano per un girone di ritorno dove è vietato lasciare punti per strada.