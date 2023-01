Pro Favara, Catalano sui gol annullati contro la Leonfortese: "Secondo me erano entrambi regolari"

"Un pareggio che rispecchia quanto visto in campo, anche se devo dire che pesano parecchio i due gol annullati: secondo me erano entrambi regolari".

Gaetano Catalano, allenatore della Pro Favara, ha analizzato il pareggio ottenuto dai suoi ragazzi sul campo della Leonfortese: "Ci sono state diverse occasioni, poi ci siamo innervositi e abbiamo anche rischiato di perdere la gara. Ci siamo sbilanciati - ha affermato il tecnico a fine partita - lasciando un po' di campo agli avversari. I due gol annullati secondo me erano entrambi regolari, sono stati commessi degli errori grossolani che hanno penalizzato la mia squadra. Fino alla fine del match c'è stato nervosismo, i ragazzi forse hanno avvertito un po' di pressione visto che non riuscivano a sbloccare la gara. Ripartiamo da questo pareggio, il campionato è ancora lungo e dobbiamo cercare di proiettarci verso la prossima partita".

A bordo campo ha commentato il pareggio senza reti anche l'attaccante gialloblu, Mattia Retucci: "Il risultato non rispecchia l'andamento della gara a mio avviso: noi avevamo preparato bene il match. Nel primo tempo ci siamo intestarditi su alcune giocate, poi nella ripresa abbiamo fatto bene. Eravamo riusciti a trovare anche la rete, annullata dal direttore di gara. Per me è la seconda partita da titolare, fa piacere: ci tenevo a ricambiare la fiducia del mister. Il campo era abbastanza pesante, questo ha influito secondo me sulle dinamiche del match".

Infine, un commento è arrivato anche dal centrocampista Vito Lupo: "Sapevamo che il campo era uno di quelli complicati, abbiamo avuto problemi a costruire il nostro gioco. I gol annullati secondo me sono discutibili, dispiace perchè la partita era alla nostra portata a mio avviso. Noi abbiamo prodotto diverse occasioni, soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo ci è mancato l'ultimo passaggio, loro sono stati bravi a chiudere gli spazi. Se vogliamo ambire a posizioni importanti di classifica queste partite dobbiamo vincerle. Sbloccare il risultato, però, non era semplice".