Pro Favara, Catalano sprona la squadra: "Non c'è tempo per ripensare alla sconfitta con la Mazarese, ripartiamo"

Vigilia di Castellammare-Pro Favara, domani una partita importante per i gialloblu: servono punti preziosi per accorciare la classifica in vista dell'obiettivo playoff. Ai microfoni della società ha parlato l'allenatore, Gaetano Catalano, che ha spronato la squadra: occorre voltare pagina dopo la sconfitta casalinga contro la Mazarese e riprendere il cammino interrotto.

"I ragazzi hanno lavorato abbastanza bene - ha esordito Catalano - c'è rammarico per la sconfitta di domenica scorsa ma non c'è tempo per pensare agli errori commessi. Domani affrontiamo un avversario ostico, che vuole tirarsi fuori dalla zona playout. Noi, invece, vogliamo raggiungere i playoff. Noi andiamo in campo sempre per vincere, adesso mancano quattro partite per raggiungere un obiettivo significativo: serve accorciare la classifica, vogliamo mantenere il terzo posto. Noi dovremo fare la nostra partita, senza perdere la nostra identità: di questo ne siamo consapevoli tutti, serve rialzare la testa e continuare a fare quello che sappiamo. Il Castellammare viene da risultati importanti, cercherà di portare a casa punti preziosi davanti ai loro tifosi. Formazione? Tutti stanno abbastanza bene, c'è voglia di riscatto: i ragazzi mi mettono in difficoltà sino alla fine - ha concluso Catalano - deciderò domani stesso".