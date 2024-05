Pro Favara, Catalano soddisfatto: “Era una partita tosta, ci giochiamo la finale in casa”

"Conoscevamo le insidie della gara, ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo retto bene: credo che alla fine l'occasione più nitida l'abbiamo avuta noi".

È soddisfatto Gaetano Catalano, tecnico della Pro Favara, al termine del pari a reti bianche contro il Pompei nell'andata delle semifinali playoff nazionali: al Bellucci nessun gol ma i gialloblù hanno preso un palo con Ficarrotta su punizione. Si deciderà tutto al ritorno, al Bruccoleri: il pubblico favarese potrebbe giocare un ruolo importante per spingere la squadra in finale.

"Abbiamo fatto una buona gara - ha esordito Catalano - loro ci hanno messo in difficoltà su un campo che non conoscevamo. Credo che nella ripresa il nostro giro palla sia stato migliore rispetto al primo tempo, adesso dobbiamo rimanere concentrati per il ritorno. Il nostro pubblico al ritorno sarà importante - ha concluso - ci giocheremo la finale in casa".