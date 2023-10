Pro Favara, Catalano ribadisce gli obiettivi: “Costruiti per stare in alto, vogliamo una stagione importante”

Domani pomeriggio la Pro Favara sarà impegnata sul campo del Fulgatore, in una trasferta che si preannuncia impegnativa. Alla vigilia della gara il tecnico gialloblù, Gaetano Catalano, ha ribadito le ambizioni del club: "Vogliamo rimanere in alto e accorciare ulteriormente la classifica - ha esordito Catalano -. Dobbiamo vincere domani per dare continuità ai risultati. La società ha costruito una squadra per i piani alti della classifica e noi abbiamo l'intenzione di rimanere lì. Confermo le ambizioni del club, i ragazzi conoscono gli obiettivi. È stata una settimana intensa di allenamenti, è chiaro che vincere aiuta a vincere e l'umore del gruppo ne risente positivamente. Ho l'imbarazzo della scelta per la formazione, i ragazzi stanno bene".

Chiusura dedicata alle difficoltà palesate nella gestione del match dopo il vantaggio acquisito: "È vero che abbiamo qualche problema di gestione dopo che passiamo in vantaggio - ha concluso Catalano - dobbiamo lavorare molto su questo aspetto. Serve crescere nella gestione globale del match".