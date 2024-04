Pro Favara, Catalano loda la reazione dei suoi: "Abbiamo fatto un'ottima partita"

"Abbiamo fatto un'ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi a reagire dopo il gol subito".

Gaetano Catalano, tecnico della Pro Favara, ha commentato così la vittoria dei suoi ottenuta contro l'Unitas Sciacca al Gurrera: un 4-1 in rimonta che ha certificato la grande qualità dei gialloblù.

"Abbiamo avuto due, tre situazioni importanti nel primo tempo - ha esordito - non siamo riusciti però a concretizzarle. Poi siamo andati in svantaggio ma i ragazzi non si sono persi d'animo e hanno reagito alla grande su un campo non facile. Noi abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno, complessivamente abbiamo ottenuto delle vittorie importanti. Abbiamo avuto infortuni gravi che ci hanno condizionato: Miano, Mistretta, La Piana e altri. Molti hanno tirato la corda troppo, poi abbiamo sbagliato due partite e così abbiamo lasciato campo libero alla Nissa. Complessivamente è stato un ottimo campionato - ha concluso - mentalmente siamo stati forti e adesso vivremo al massimo questo mini torneo che ci aspetta: la semifinale sarà difficile ma ce la metteremo tutta".