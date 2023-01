Pro Favara, Catalano elogia i suoi: "Vittoria importante su un campo difficile, dobbiamo continuare così"

"Faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno dimostrato oggi: la vittoria è frutto del duro lavoro svolto durante queste vacanze, i ragazzi si sono sacrificati molto".

Gaetano Catalano, allenatore della Pro Favara, a fine gara si è complimentato con i suoi per la splendida vittoria contro il Misilmeri. Un successo molto importante, al termine di novanta minuti nei quali la prestazione dei gialloblu è stata notevole.

"Non era facile venire qui e dettare il nostro gioco, i ragazzi dopo il gol subito hanno tirato fuori gli attributi e hanno cominciato a giocare come sanno. I primi quindici minuti non li abbiamo affrontati bene - ha dichiarato l'allenatore gialloblu - eravamo sottotono e infatti abbiamo preso il gol. Dopo, però, c'è stata una grandissima reazione e siamo stati padroni del campo. Abbiamo espresso un ottimo calcio, anche nella ripresa dopo il secondo gol siamo stati bravi a gestire e a consolidare il vantaggio. Complessivamente abbiamo fatto una partita importante".

Una vittoria giunta su un campo particolarmente insidioso, dove la Don Carlo tradizionalmente esprime un gran calcio: "Non era facile vincere qui, adesso dobbiamo vivere le partite come fossero finali. La partita di Enna dimostra che occorre più concentrazione se vogliamo raggiungere un obiettivo importante: noi non dobbiamo avere rimpianti, quindi da adesso in poi cercheremo di concentrarci al massimo".

Il migliore in campo è stato, senz'altro, Calogero La Piana, autore di una doppietta: "Ci siamo svegliati dopo i primi dieci minuti, fatti male, e dopo il gol subito. Poi siamo stati bravi a giocare come sappiamo - ha affermato il numero 7 gialloblu - palleggiando bene. Abbiamo costruito bene dal basso, adesso non ci poniamo limiti: ragioneremo partita dopo partita. Abbiamo vinto uno scontro diretto, importante, peraltro rimontando la gara: una prestazione significativa di tutta la squadra".