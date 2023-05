Pro Favara, Catalano elogia comunque i suoi ragazzi: "Hanno dato tutto in campo, usciamo a testa alta"

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ma che, certamente, può comunque consentire di guardare al futuro con ottimismo. La Pro Favara, ieri pomeriggio, è stata sconfitta 3-0 nella finale playoff regionale al Gaeta di Enna. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i padroni di casa sono riusciti a trovare più spazi e, dopo aver sbloccato la gara nei minuti iniziali della seconda frazione di gioco, hanno espresso un ottimo calcio.

A fine partita il tecnico gialloblu, Gaetano Catalano, si è detto comunque soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi, ai quali non vuole rimproverare nulla.

"Intanto faccio i complimenti all'Enna per il passaggio del turno - ha esordito Catalano ai microfoni ufficiali della società - hanno giocato un ottimo secondo tempo. La prima frazione di gioco è stata equilibrata, poi loro ad inizio ripresa hanno sbloccato il match e per noi è diventato tutto più difficile. Non posso però rimproverare nulla alla squadra, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano sino al novantesimo. Anzi, li ringrazio per quanto hanno fatto in stagione e nelle ultime due partite playoff. Mi dispiace per la società e per i tifosi, che erano in tantissimi a seguirci: volevamo regalare loro una gioia, non ci siamo riusciti. Rimane l'amaro in bocca, era una finale e tutti ci tenevamo a vincere: il 3-0 forse è un passivo troppo pesante ma usciamo a testa alta. I ragazzi e i tifosi ci credevano, sicuramente dispiace molto ma andiamo avanti perchè questo è il calcio. In questa stagione credo che abbiamo regalato dei momenti importanti - ha concluso Catalano - dispiace non aver regalato anche l'ultimo. Il calcio è fatto di vittorie e sconfitte, complimenti all'Enna che ha meritato".