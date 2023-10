Pro Favara, Catalano e la difficoltà nel concretizzare sotto porta: "Creiamo molto ma siamo imprecisi"

Un successo importante quello ottenuto dalla Pro Favara contro il Castellammare: una prestazione convincente, 3-1 il finale al termine di novanta minuti nei quali i gialloblù hanno espresso un ottimo calcio. Unico neo, che per la verità si manifesta da diverse giornate, l'imprecisione in zona gol. Oggi sono state realizzate tre reti ma in realtà sono state diverse le chances prodotte e non concretizzate. Su questo aspetto si è concentrato, a fine gara, il tecnico gialloblù.

"Abbiamo creato tante occasioni - ha esordito Gaetano Catalano - ma siamo stati poco precisi. C'è il rischio di lasciare in partita gli avversari, dobbiamo essere più concreti sotto porta. Ci rilassiamo troppo, pensando di avere la partita in mano. Appena abbassiamo la concentrazione andiamo in difficoltà, su questo serve lavorare parecchio. La classifica? Abbiamo rosicchiato due punti alla Nissa ma è ancora lunghissima, dobbiamo continuare il nostro cammino".

Il tecnico, infine, ha focalizzato l'attenzione sulle diverse ammonizioni: "Ci siamo complicati la vita da soli - ha concluso il tecnico - dobbiamo fare i conti con la gestione dei cartellini e degli infortunati".