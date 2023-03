Pro Favara, Catalano dopo il pari di Castellammare: "Mancano tre partite e dobbiamo ottenere più punti possibili"

Al termine del pareggio contro il Castellammare in trasferta, Gaetano Catalano ha analizzato la prestazione dei suoi: il tecnico gialloblu ha evidenziato, ai microfoni della società, gli aspetti positivi e negativi della gara.

"La partita è stata fortemente condizionata dal vento - ha esordito Catalano - abbiamo giocato a calcio, creando alcune situazioni importanti. A mio avviso c'era anche un calcio di rigore, poi siamo riusciti a sbloccare il match. Paradossalmente, però, dopo aver sbloccato la gara siamo andati in difficoltà e abbiamo subito due reti. I ragazzi, comunque, sono stati bravi a riprenderla e a loro non posso rimproverare nulla. Una situazione strana per noi, raramente andiamo in difficoltà dopo un vantaggio. Però c'è stata una reazione importante, dopo il pari abbiamo avuto anche la chance di vincere ma non siamo riusciti a concretizzare. Mancano tre partite - ha concluso il tecnico - e dobbiamo fare più punti possibili per cercare di entrare nei playoff. In questo momento siamo a dieci punti dalla prima e saremmo fuori, pertanto dobbiamo cercare di guardare con fiducia alle prossime tre sfide. Noi dobbiamo cercare di puntare al massimo".