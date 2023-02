Pro Favara, Catalano amaro dopo il derby perso: "Condannati da un episodio, meritavamo un altro risultato"

"Credo che abbiamo disputato una grande partita, non abbiamo sofferto per nulla l'Akragas: siamo cresciuti domenica dopo domenica, possiamo giocare senza paura contro chiunque".

Gaetano Catalano ha commentato così, in sala stampa, il derby perso dai suoi contro i biancazzurri: "Non meritavamo di perdere, dispiace molto perchè i ragazzi hanno fatto una grande partita. Siamo stati condannati da un episodio, questi ragazzi però meritavano un altro risultato: lo stadio era stracolmo, è stato bello vedere tantissimi tifosi allo stadio. Il nostro campionato non è finito qui, c'è voglia di ripartire e finire le ultime sette gare bene. Dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto sino ad ora. Nel calcio può succedere tutto, si pensava che l'Enna vincesse in casa contro la Leonfortese invece è venuto fuori un pareggio. Abbiamo gestito bene il possesso palla, con sicurezza e grande qualità: non era facile contro una corazzata come l'Akragas. Abbiamo perso la gara perchè abbiamo commesso degli errori, l'azione che ha portato al loro rigore si poteva evitare: anche i ragazzi ne sono consapevoli, anche se può succedere. Occorre fare tesoro degli errori commessi per non ripeterli più. Ci è mancato solo il risultato, se ci sono colpe mi assumo io tutte le responsabilità. Episodio del rigore? I ragazzi mi hanno detto che poteva starci, io però non avevo la prospettiva giusta per valutare quello che è accaduto. Lo rivedrò dalle immagini. Adesso serve ripartire - ha concluso Catalano - e fare più punti possibili da qui alla fine".