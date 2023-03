Pro Favara, Catalano alla vigilia del match casalingo con la Mazarese: "Partita difficile ma dobbiamo vincere per andare più in alto possibile"

Domani pomeriggio, alle ore 15, al Bruccoleri andrà in scena il match tra Pro Favara e Mazarese. Una sfida importante, che i padroni di casa non vogliono fallire: servono punti importanti per non interrompere il percorso di crescita. Alla vigilia della gara ha parlato, ai microfoni di Giuseppe Moscato, il tecnico gialloblu. Catalano vuole una vittoria per i tifosi, che seguono sempre con grande supporto la squadra: "Da qui alla fine saranno tutti test importanti - ha esordito Catalano - domani affrontiamo un'ottima squadra: dovremo dare il massimo per ottenere la vittoria. In tutti i modi dobbiamo cercare di conquistare più punti possibili, vogliamo difendere a tutti i costi il terzo posto che ci siamo guadagnati. Siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo, tornando indietro magari c'è il rammarico per come sono andate alcune partite. I ragazzi sono tutti a disposizione, si allenano sempre con grande impegno e attenzione. Noi cercheremo di dare una gioia al nostro pubblico, come spesso abbiamo fatto quest'anno. La partita di domani sarà contro un avversario duro - ha concluso Catalano - costruito per vincere: vogliono recuperare punti per arrivare quarti, sarà un match complicato. Formazione? Deciderò domattina".