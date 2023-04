Pro Favara, Catalano alla vigilia dei playoff: "Andiamo in campo per vincere, come sempre"

Due risultati su tre, un vantaggio di non poco conto che però l'allenatore della Pro Favara non vuole considerare: domani i gialloblu affronteranno, nei playoff, la Don Carlo Misilmeri e lo faranno in casa con il proprio pubblico a favore. Alla vigilia del match ha parlato, ai microfoni della società, il tecnico Gaetano Catalano.

"Ci siamo meritati questi playoff - ha esordito l'allenatore - abbiamo disputato un ottimo campionato. Sarà una partita difficile, affrontiamo un avversario forte e costruito per traguardi importanti, vorranno venire qui per vincere e superare il turno ma noi non saremo da meno: la squadra è affamata e motivata, vogliamo andare avanti. I ragazzi sono fortemente motivati, come sempre. Sognare non costa nulla, ci siamo regalati questi playoff e vogliamo andare avanti: non so dove potremo arrivare ma sono estremamente sicuro che ce la metteremo tutta. Noi vogliamo andare il più lontano possibile. I due risultati su tre? Noi dobbiamo fare una partita importante, tosta, attenta: dobbiamo andare in campo per vincere. Poi è chiaro che nell'arco dei centoventi minuti eventualmente avremo anche questo vantaggio, prima però dobbiamo pensare di vincere a tutti i costi. Mi attendo una squadra che andrà in campo per fare la partita".