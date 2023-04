Pro Favara, Catalano al termine del match con la Primavera del Palermo: "Test molto utile, continuiamo a lavorare"

Il test contro la Primavera del Palermo è stato vinto 2-1 dalla Pro Favara: un allenamento congiunto che è servito ad entrambe le squadre per non perdere il ritmo partita in vista del finale di stagione. Ai microfoni della società, a fine gara, ha parlato Gaetano Catalano, soddisfatto per l'amichevole disputata dai suoi.

"Innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi della Primavera del Palermo - ha esordito il tecnico gialloblu - è stato un bel test: i ragazzi rosanero hanno fatto veramente bene. Hanno qualità, idee, hanno una rosa molto interessante. La prima parte del match è stata giocata molto bene da noi, poi nel finale abbiamo sofferto un po'. E' stato importante per me perchè ho tratto indicazioni importanti in vista dei playoff. Un test vero, ben giocato da entrambe le formazioni. Io ho cercato di cambiare qualcosa, che potrei anche fare nei playoff: sono soddisfatto, abbiamo lavorato tanto. Adesso stacchiamo un attimo la spina, riprenderemo poi martedì. Ci focalizzeremo sul match contro la Don Carlo Misilmeri, vogliamo arrivare bene in casa contro i nostri avversari".