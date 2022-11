Pro Favara-Castellammare, termina senza gol la sfida del Bruccoleri: gialloblu bloccati in casa

La Pro Favara non va oltre uno scialbo 0-0 contro il Castellammare: al Bruccoleri di Favara partita abbastanza chiusa e dalle poche emozioni. I gialloblu salgono a quota 25 in classifica ma perdono terreno sulla capolista Akragas, oggi vittoriosa all’Esseneto contro il Cus Palermo. La seconda della classe, la Don Carlo Misilmeri, viene bloccata fuori casa dal Casteldaccia: il distacco col Misilmeri, dunque, resta invariato.

Gaetano Catalano si affida al seguente undici titolare: Eyre, Caternicchia, Rizzo, capitan Bossa, Miano, Ferotti, Incatasciato, Calagna, De Luca, La Piana, Camilleri. Mister Mione risponde con un 4-4-2: Grimaudo in porta; Caiozzo, Adamo, Priola e Tarantino sulla linea di difesa; Figuccia, Cardinale, Pizzolato e La Mattina in mezzo al campo; Pizzo e Maltese in attacco.

Il primo tempo è abbastanza chiuso anche se il match lo conducono i gialloblu. Al 18’ è il solito La Piana che prova ad inventare: la sua conclusione si stampa sulla traversa. Buona chance per i padroni di casa di portarsi in vantaggio. Il ritmo di gioco cresce col passare dei minuti ma la prima frazione di gioco va in archivio sul parziale di 0-0.

Nella ripresa i padroni di casa ci provano ma non riescono a creare particolari pericoli dalle parti di Grimaudo. Il match termina, così, senza reti: pareggio probabilmente giusto, alla luce di quanto visto in tutti i novanta minuti.