Pro Favara, Catalano ne convoca 18: contro il Castellammare assenti D'Andrea e Fricano

Sono 18 i convocati di Gaetano Catalano per la sfida di domani contro il Castellammare.

Indisponibili il portiere D'Andrea, infortunato, e il centrocampista Fricano squalificato per un turno dal giudice sportivo.

Domani i giocatori scenderanno in campo con un segno rosso sul volto, aderendo così all'iniziativa promossa dalla LND Sicilia per contrastare la violenza sulle donne. Sulla panchina e in tribuna ci saranno diverse coccarde rosse, per dire tutti uniti No alla violenza sulle donne. In tribuna previsti, come ospiti, 25 alunne del liceo King.

Arbitrerà l'incontro Giorgia Arcoleo di Palermo, coadiuvata dai signori Gianmarco Valenti e Giuseppe Belvedere di Palermo.