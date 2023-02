Pro Favara-Casteldaccia, designata la terna arbitrale che dirigerà la gara

E' stata scelta la terna arbitrale che domenica dirigerà il match della ventunesima giornata di campionato, tra Pro Favara e Casteldaccia. La gara tra i gialloblu e i palermitani verrà diretta dal signor Luca Naselli della sezione di Catania, coadiuvato dai signori Giuseppe Corona e Elisabetta Gianquinto di Marsala.

Per la squadra di Catalano una gara da non sbagliare, per continuare a sognare: il Casteldaccia, però, è una squadra ostica e piuttosto ben messa in campo. Nell'ultima gara, in casa, vittoria nel derby contro la Parmonval per la formazione palermitana. Sono 28 i punti in classifica per gli avversari dei gialloblu: la Pro Favara dovrà affrontare il match con grande attenzione, cercando come sempre di portare a casa bottino pieno.

Fischio di inizio al Bruccoleri fissato per le ore 15: i tifosi potranno offrire un contributo importante ai calciatori gialloblu.