Pro Favara, Catalano soddisfatto: "Adesso la squadra ha acquisito una certa maturità"

"I meriti sono sempre dei ragazzi, il mio lavoro finisce il sabato. Durante la settimana svolgiamo diversi allenamenti specifici, il gruppo è stato bravo ad assimilare i concetti".

Gaetano Catalano, nel post partita di Pro Favara-Casteldaccia, ha analizzato la prestazione offerta dai suoi. Una vittoria che lancia ancora in classifica i gialloblu: "Abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto mentale - ha dichiarato Catalano - ora vedo una certa maturità e consapevolezza. Chiaramente i risultati positivi ti aiutano molto in questo percorso di crescita. I ragazzi sanno che devono dare il massimo in ogni gara, sempre. Ringrazio il pubblico, i tifosi sono sempre molto calorosi: i ragazzi si stanno ritagliando un ruolo importante nel rapporto con la città".

Anche il ds Tino Longo è soddisfatto per i tre punti: "Noi siamo soddisfatti - ha dichiarato il direttore sportivo - faccio i complimenti ai ragazzi, all'allenatore e allo staff. C'è un buon gruppo, una società che lavora quotidianamente per raggiungere i risultati prefissati. Gli applausi sono per i ragazzi, vincere aiuta molto. Comunque avevamo ricevuto attestati di stima anche dopo le sconfitte, perchè il pubblico ha sempre notato il lavoro svolto dalla squadra. Sono convinto che ci prenderemo delle belle soddisfazioni, dobbiamo proseguire senza paura nel nostro percorso di crescita".