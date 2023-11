Pro Favara, brutto stop casalingo: il Marineo espugna il Bruccoleri

La Pro Favara cade, inaspettatamente, in casa: al Bruccoleri il Marineo passa 1-0, al termine di novanta minuti nei quali i gialloblù non hanno mostrato la solita brillantezza. La squadra di Catalano perde così terreno dalla capolista Nissa, oggi vittoriosa in casa contro la Folgore Castelvetrano.

I gialloblù vengono puniti da una micidiale punizione, da oltre 30 metri, di Maggio al 16' che ha interrotto dopo 477 minuti l'imbattibilità di Lamin Ceesay.

Marineo corsaro al Bruccoleri e padroni di casa che non sono riusciti a superare l'ex portiere Sendin, autore di ottime parate e salvato anche dalla traversa. Partita spezzata da tanti calci di punizione fischiati alla Pro Favara, con continui falli su Ficarrotta e compagni. Alla luce di quanto visto in campo la squadra di Catalano avrebbe meritato almeno il pareggio, soprattutto per un secondo tempo giocato con maggiore piglio agonistico e ritmo, con diverse occasioni gol. Il Marineo è stato bravo a blindare il gol della domenica di capitan Maggio.