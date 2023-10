Pro Favara, blitz vincente in casa della capolista: i gialloblù battono 3-2 l'Athletic Club Palermo

Era considerata una prova di maturità e la Pro Favara l'ha superata a pieni voti: i gialloblù vincono 3-2 in casa della capolista Athletic Club Palermo, al termine di novanta minuti particolarmente emozionanti. Una prestazione importante quella messa in campo dai ragazzi di Gaetano Catalano, tre punti fondamentali per la classifica e per l'umore dello spogliatoio.

I dati, peraltro, parlano chiaro: terza vittoria esterna su tre trasferte giocate in questo avvio di campionato. Una rimonta di grande personalità, che potrebbe incidere in maniera pesante nel prosieguo della stagione.

I gialloblù cominciano bene la partita, dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco sono già in vantaggio: è Ficarrotta a realizzare il gol dell'1-0, al termine di una bella azione personale. I nerorosa, però, dopo la rete reagiscono con grande determinazione. Il pari giunge al 39' con Caronia, quindi il 2-1 viene siglato poco prima della fine della prima frazione, grazie al gol di Manfrè.

Nella ripresa, però, la squadra di Catalano riesce a rendersi pericolosa in diverse occasioni. Il fraseggio rapido dei gialloblù mette in difficoltà i nerorosa e all'inizio della seconda frazione arriva il pari con una bella punizione di Ficarrotta, che beffa il portiere palermitano sul proprio palo. Al 60' ecco il gol del sorpasso: è La Piana a firmare la terza rete gialloblù, con un piattone destro a giro che nessuno tocca e che termina la propria corsa in fondo alla rete.

Nel finale la difesa favarese tiene bene, evitando sbavature e guai. Un successo molto prezioso, che porta la Pro Favara a quota 10 punti in classifica.