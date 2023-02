Pro Favara, blitz vincente a Marineo: i gialloblu battono 2-0 i padroni di casa

Convincente vittoria in trasferta per la Pro Favara guidata da Gaetano Catalano: a Marineo successo per 2-0, grazie alle reti di La Piana (su calcio di rigore) e Caternicchia.

Le reti che hanno deciso la gara sono arrivate nella ripresa: dopo tre minuti dalla ripresa del gioco è stato La Piana a trasformare dagli undici metri, spiazzando il portiere dell’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Ad un quarto d’ora dalla fine uno slalom di Caternicchia ha messo in sicurezza i tre punti.

Primo tempo abbastanza equilibrato, con i gialloblu che fraseggiano con rapidità e provano a verticalizzare. La prima frazione di gara, però, si chiude sullo 0-0.

Ad inizio ripresa il rigore assegnato ai gialloblu, che scardina l’equilibrio e apre la strada ai tre punti. Dopo la rete i padroni di casa hanno provato a reagire, senza però riuscire a creare concreti pericoli alla difesa favarese. Caternicchia, con una bella iniziativa personale, ha chiuso definitivamente le speranze di rimonta del Marineo.

Con questo successo la Pro Favara blida, di fatto, il terzo posto: sono 48 i punti in classifica, a +8 sul Misilmeri, oggi bloccato dall’Unitas Sciacca in trasferta. La prossima settimana il big match, in casa, contro l'Akragas.