Pro Favara, blitz esterno a Palermo: una doppietta di La Piana stende il Cus

Una doppietta di La Piana stende il Cus Palermo e regala alla Pro Favara tre punti fondamentali che tengono vive le speranze di playoff. La squadra di Catalano si porta con questo successo a quota 61 punti e nell'ultimo turno di campionato ospiterà in casa l'Enna: per accedere matematicamente agli spareggi ai gialloblu serve un pareggio oppure un successo contro i gialloverdi. Due risultati su tre consentono alla Pro Favara di sperare ancora. In caso di sconfitta, infatti, l'Enna andrebbe a dieci punti di vantaggio e, in quel caso, non si disputerebbero i playoff. L'Enna andrebbe direttamente alla fase nazionale, senza passare dai turni regionali.

La partita di via Altofonte, a Palermo, è stata ben giocata dalla Pro Favara, apparsa determinata e grintosa sin dalle battute iniziali.

Due rigori consentono alla squadra di Catalano di tornare dal capoluogo siciliano con il bottino pieno: al 4' La Piana sblocca dagli undici metri, quindi al 61' altro penalty concesso e altra trasformazione.

Domenica 16 aprile si deciderà tutto in casa, contro Enna: un match fondamentale per la stagione dei gialloblu.