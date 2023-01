Pro Favara, blitz esterno a Misilmeri: battuta in rimonta la Don Carlo, doppietta di La Piana

Bellissima partita tra Don Carlo Misilmeri e Pro Favara: i gialloblu sbancano il Giovanni Aloisio, in rimonta, battendo 2-1 i padroni di casa. Il successo arriva grazie alla doppietta del solito La Piana, vero leader dello spogliatoio e autore sempre di gol pesanti. È una vittoria preziosissima per i ragazzi di Catalano, che si portano al terzo posto in classifica: sono 34 i punti adesso, scavalcata proprio la Don Carlo.

Il match comincia subito in salita per i ragazzi di Catalano, andati in svantaggio dopo dodici minuti: è Concialdi ad aprire le marcature per i suoi.

I gialloblu, dopo il gol, cercano di ricompattarsi non perdendo la fiducia. La Pro Favara continua a giocare il proprio calcio, con un fraseggio efficace che mette in difficoltà il centrocampo della Don Carlo. Alla mezz’ora Graziano sfiora la rete dell’1-1, ma è solo il preludio a quello che accadrà di lì a breve.

Al 42’, infatti, la Pro Favara trova il gol del pareggio: è il solito La Piana a scrivere il proprio nome sul referto. Si va al riposo sul parziale di 1-1, al termine di un primo tempo abbastanza gradevole.

Ad inizio ripresa, dopo nemmeno due minuti, la Pro Favara trova il raddoppio: doppietta personale per La Piana, che di testa batte il portiere avversario dopo un’azione proficua sviluppatasi sull’asse con Graziano. Gli animi in campo si scaldano, i ritmi si alzano parecchio: al 50’ Concialdi viene espulso, lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Pochi istanti dopo De Luca prova con un bel tiro a calare il tris, pala fuori di pochissimo.

Nei minuti finali la squadra di Totò Aronica, al debutto sulla panchina della Don Carlo, prova ad imbastire azioni pericolose senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo.