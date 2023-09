Bella vittoria a domicilio della Pro Favara, a Misilmeri i gialloblù passano 2-0: capolavoro di Ficarrotta

La Pro Favara espugna il Giovanni Aloisio di Misilmeri: i gialloblù battono 2-0 la Don Carlo e portano a casa un successo prezioso. La formazione di Gaetano Catalano ha disputato una prestazione importante, mettendo costantemente in difficoltà la difesa avversaria. I gialloblù hanno espresso un buon calcio, confermando quanto di buono visto sinora in questo avvio di stagione.

L'avvio del match è subito di marca favarese: nei minuti iniziali, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ficarrotta, i gialloblù reclamano il gol. Il pallone sfuggito dalle mani del portiere del Misilmeri dà l'impressione di aver oltrepassato la linea di porta. Per il direttore di gara e i collaboratori, però, si prosegue.

Al 16' gol capolavoro di Ficarrotta che porta in vantaggio la Pro Favara: serpentina strepitosa dell'ex calciatore del Palermo, che ubriaca mezza difesa e lascia partire un sinistro potentissimo che trafigge il portiere avversario. Il numero 11 gialloblù fa fuori praticamente tutti i suoi marcatori, esprimendo una tecnica straordinaria. Le formazioni rientrano negli spogliatoi sul parziale di 0-1.

Nella ripresa i padroni di casa provano a farsi vedere dalle parti di Ceesay ma la squadra ospite riesce a gestire bene il vantaggio senza rischiare particolari criticità. Al 96', a tempo praticamente scaduto, calcio di rigore per la Pro Favara: dal dischetto parte Retucci che non sbaglia. Finisce, dunque, 2-0 per i gialloblù il match del Giovanni Aloisio: successo prezioso che fa salire a quota 7 la Pro Favara, a due distanze dalle capoliste Nissa e Athletic Club Palermo.