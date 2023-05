Pro Favara, arriva un’altra fondamentale conferma: La Piana ci sarà la prossima stagione

Giornata intensa in casa Pro Favara.

Un'altra riconferma arriva in questi minuti. Il palermitano Calogero La Piana, ala esterna, autore di 14 reti stagionali con la maglia gialloblù, rimane alla corte di Catalano anche per la prossima stagione. La conferma del calciatore assicura esperienza, tecnica, fantasia e capacità realizzativa alla squadra. Un altro tassello per Catalano, la squadra comincia a prendere forma e sostanza, in attesa di altre ufficialità.