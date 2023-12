Pro Favara, altra operazione del ds Longo: arriva il centrocampista D’Amico

La Pro Favara comunica di aver tesserato il calciatore Andrea D’Amico, centrocampista. L’atleta catanese, classe 1989, proviene dal Città di Gela, squadra che milita nel girone B del Campionato di Eccellenza.

D’Amico è un giocatore che vanta un ottimo curriculum. Ha vestito le maglie del Catania Calcio con 2 presenze in serie A nella stagione 2008-2009 per poi giocare con la Reggiana in serie C, Milazzo in C2, Portogruaro in C1, L’Aquila in C2, Vigor Lamezia in C2, Leonzio in C1, Akragas in Eccellenza, Paternò in D, Città di Taormina in Eccelenza.

Dal dicembre del 2022 ha vestito la maglia del Città di Gela.

L’atleta si è già aggregato al gruppo squadra, impegnato in questi giorni nelle attività di richiamo fisico e muscolare previsto con doppie sedute in questa settimana.

“Con questo rinforzo – dichiara Tino Longo- e con quello in precedenza di Scuffia e Balistreri, abbiamo alzato il tasso tecnico e di esperienza della squadra e siamo pronti per un grande girone di ritorno”.