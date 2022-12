Pro Favara, allenamento congiunto questo pomeriggio con il Kamarat

Questo pomeriggio la Pro Favara sosterrà l'ultimo allenamento dell'anno, prima del rientro in campo dopo il Natale.

Il test match è stato pensato per non perdere il ritmo di gioco, vista la pausa di campionato. I gialloblù di mister Catalano hanno continuato ad allenarsi in settimana e termineranno gli allenamenti oggi pomeriggio dopo la seduta congiunta con il Kamarat di mister Francesco Fanara.

Poi ci sarà il classico "rompete le righe" per festeggiare il Santo Natale. La formazione gialloblu riprenderà la preparazione il prossimo 27 dicembre.