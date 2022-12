Pro Favara, al Gaeta di Enna arriva una netta sconfitta: la squadra di Catalano k.o., 3-0 il finale

Il big match della quindicesima giornata di campionato tra Enna e Pro Favara, scontro tra la seconda e la terza forza del torneo, viene vinto con un netto 3-0 dai padroni di casa.

Al Gaeta i gialloverdi hanno la meglio sulla formazione di Catalano, che comunque esce sconfitta a testa alta. Il match è stato piuttosto gradevole, tra due formazioni che non hanno rinunciato ad esprimere il loro calcio. Il primo tempo è piuttosto equilibrato, le due formazioni si studiano a lungo evitando di commettere errori. La squadra di Pippo Strano si porta in vantaggio al 35’: è Caronia a sbloccare la gara.

Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore di Enna. Nella ripresa la Pro Favara prova a reagire: i gialloblu sfiorano il pari con De Luca, il suo colpo di testa esce di poco mettendo in apprensione Caruso. Pochi minuti dopo è ancora De Luca a mancare di poco il gol del possibile pareggio. Nel momento migliore dei gialloblu, i padroni di casa riescono a trovare il gol del raddoppio: la rete porta la firma del solito Agudiak.

Alcuni istanti dopo è Graziano a farsi vedere dalle parti di Compagno, sfiorando il gol che riaprirebbe il match. Arrivano altri cambi dopo l’ingresso di Calagna per Lupo: Catalano inserisce Caternicchia per Ferotti, esce Bossa ed entra Retucci. L’Enna risponde mandando in campo Carioto per Agudiak.

Al 93’ ecco il tris gialloverde: è Cocimano a realizzare il gol del definitivo 3-0.

Finisce dunque così, con la vittoria di Enna nonostante una prova generosa della Pro Favara. I gialloblu, al fischio finale, sono stati applauditi dai tifosi giunti sino a Enna nonostante il passivo. La squadra ha ringraziato i sostenitori presenti nel settore ospiti. I gialloblu, in virtù della vittoria odierna della Don Carlo Misilmeri, perdono il terzo posto in classifica, scivolando al quarto.