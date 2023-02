Pro Favara-Akragas, modifiche al traffico cittadino per consentire lo svolgimento in sicurezza della partita

Il prossimo 26 febbraio, in occasione della gara Pro Favara - Akragas, saranno apportate alcune modifiche al traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza della partita. Lo comunica la società gialloblu in una nota ufficiale.

In particolare, come previsto da una ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della Polizia locale Gaetano Raia, dalle ore 6 alle ore 20 sarà imposto a tutti i mezzi il divieto di transito veicolare in piazzale dei Giochi olimpici e in via Valentino Mazzola (ad eccezione dei residenti).

Inoltre, è istituito il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie:Piazzale dei Giochi olimpici; via dello Sport (ambo i lati e nel tratto adiacente allo stadio); via Valentino Mazzola (ambo i lati (nel tratto adiacente lo stadio); Via Cicero e Di Francisca (ultimo tratto a destra, direzione via Capitano Callea prima dell’intersezione con via Valentino Mazzola e nel primo tratto a destra, direzione via Pietro Nenni, dal’intersezione con via Valentino Mazzola).

Si sta già provvedendo al posizionamento della segnaletica. L'assessore allo Sport, Angelo Airò Farulla, auspica che domenica si possa svolgere una serena giornata di calcio e invita i cittadini al rispetto delle regole.