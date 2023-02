Pro Favara, cresce la febbre del derby con l'Akragas: al via la prevendita dei biglietti

A Favara cresce la febbre del derby con l'Akragas: prende il via la prevendita dei ticket per assistere alla gara. Come è noto da stamani, divieto di vendita di biglietti ai residenti ad Agrigento.



Una Pro Favara d'alta classifica che fa sognare i propri tifosi e che, domenica dopo domenica, sta portando allo stadio sempre più pubblico, grazie al bel gioco e alle vittorie. Da domani al via la prevendita dei biglietti presso i seguenti punti, come comunicato dalla società in una nota:

Segreteria dello stadio "Bruccoleri" (ogni pomeriggio);

Snack American Bar - via IV Novembre

PlanetWind365 - (Accanto Tabacchi Parisi) viale Aldo Moro.

Bar Itria (Piazza Itria)

Prezzi

Tribuna euro 12,00

Gradinata euro 8,00

Ridotto gradinata (fino a 14 anni) euro 3,00



I biglietti ridotti (solo gradinata) sono in prevendita esclusivamente presso la segreteria dello Stadio.



Per la partita di domenica non saranno valide tessere omaggio ed accrediti.



Su disposizione delle autorità l'ingresso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di biglietto con esibizione di carta d'identità che attesti la non residenza ad Agrigento.