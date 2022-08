Il calcio siciliano alle prese con la crisi, Morgana: "Bisogna fare scelte di sostenibilità"

Sostenibilità: questa è la parola chiave del Presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana che nella conferenza stampa di presentazione della stagione calcistica 2022/2023 ha sottolineato come questa sia necessaria per far fronte alle difficoltà legate al periodo storico segnato da una congiuntura negativa dovuta alla crisi energetica. Oltre alla già annunciata riforma dei campionati giovanili, in vigore dalla prossima stagione, potrebbe prospettarsi un'ulteriore novità in futuro: la riduzione dei gironi di Promozione da 4 a 3.

Morgana ha in prima istanza tracciato lo scenario di base: "Tutto andrà per il meglio - ha affermato il massimo dirigente regionale - ne sono convinto. Ma abbiamo dovuto fare i conti con qualcosa che pensavamo fosse finito. Avvertiamo per la presenza del Covid, della guerra in Ucraina e della crisi energetica, un po? di sfiducia nelle società. Alcune non si sono iscritte. Le difficoltà sono e potrebbero diventare più ampie. La soluzione è fare scelte di sostenibilità, che vanno concordate con chi governa. Gli interventi, a tal proposito, dovranno calmierare questa situazione. Io mi farò già da domani portavoce con il presidente della Lnd nazionale?.

Il massimo dirigente calcistico regionale ha poi sottolineato come sia ancora alta l'allerta per l'emergenza Covid: ?Non possiamo fare finta che non esista più - ha spietato - Cercheremo di valutare di situazione in situazione. Emaneremo una circolare nei prossimi giorni con regole precise. Il presupposto è garantire certezza?.

Morgana ha poi spiegato in che direzione andrà l'operato federale in questa stagione, a partire dall'impiantistica sportiva: "Servono strutture che ci diano la possibilità - ha affermato - di poter fare calcio in modo dignitoso. La seconda è la parola magica: sostenibilità. Bisogna risolvere i problemi, offrire servizi a chi ha difficoltà. Come si dovrà affrontare il problema dell?insularità. L?accesso allo sport deve essere garantito senza creare altri costi e ulteriori aggravi. Bisogna che gli enti locali diano al calcio e allo sport la priorità assoluta senza gravare. Noi come Lnd continueremo a inserire a bilancio una voce per agevolare le società che dovranno recarsi nelle isole a giocare?.

Un altro dei temi affrontati è quello della violenza dove è stata confermata l'introduzione, già annunciata alla fine della scorsa stagione, dei gruppi di studio ad hoc: ?Abbiamo costituito dei nuclei di valutazione - ha detto - di studio in ogni delegazione per modulare una cultura dello sport univoca e per trovare soluzioni progettuali al problema della violenza che lo scorso anno in 28 dei 34 casi è stata perpetrata da calciatori e i restanti sei da dirigenti nei confronti degli arbitri. Le prime strutture già si sono composte. Per ogni delegazione ci sarà un rappresentante degli allenatori, uno della Questura, uno dei giocatori. L?obiettivo sarà promuovere una diversa cultura dello sport, soprattutto nelle scuole e predisporre incontri di carattere educativo nelle società. Tutto sarà monitorato da un osservatorio centrale?.

Il presidente della Lnd si è così espresso in merito allo scenario dei campionati, a cominciare da quello di Promozione: "Nel futuro si potrebbe pensare una riduzione a tre - ha affermato - ma va studiato con attenzione tutto il sistema. Certamente l?obiettivo sarà quello di continuare l?azione di rafforzamento con la Terza Categoria. I gironi di Prima Categoria saranno varati giorno 7. Da lì a cascata penseremo anche alla Seconda. Ma settembre sarà anche il mese dove cominceranno anche i campionati regionali giovanili. Sarà un anno importante perché le prime 4 e le migliori 4 quinte andranno a formare i due gironi Elite nel prossimo campionato. Aspettiamoci sfide avvincenti?.

Un altro tema è quello del calcio femminile in merito al quale sono stati fissati gli obiettivi di sviluppo: "Il nostro impegno prosegue - ha sottolineato - ci attendiamo risultati importanti. Puntiamo a raggiungere un organico con 16 squadre, divise in due gironi da otto. Il progetto ?Ragazze con i tacchetti? continuerà. Ma mi aspetto per un senso di equilibrio e per garantire la crescita che il calcio maschile si impegni garantire correttezza e fornisca iniziative costanti contro il femminicidio?.