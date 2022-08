L'Akragas si presenta ai tifosi, il presidente Deni: ”Puntiamo a vincere il campionato ma per lo stadio ancora nulla di fatto”

Alla vigilia dell'avvio della nuova stagione agonistica, l'Akragas si presenta con un ritrovato entusiasmo ai propri tifosi. Dopo il rammarico per la finale play-off persa a Martina Franca, i bianco azzurri si dicono pronti a tentare nuovamente la vittoria diretta del campionato di Eccellenza. Il presidente della società, Peppe Deni, ha scelto una suggestiva location per la presentazione della squadra, dello staff tecnico e del quadro dirigenziale, ovvero la spiaggia del Caos tanto cara a Luigi Pirandello.

"È un'Akragas che disputerà un campionato importante – dice Deni dai microfoni di AgrigentoNotizie – la campagna acquisti è chiusa al novanta per cento, abbiamo tesserato un attaccante che ha sempre militato nelle categorie superiori, manca adesso un forte centrocampista e qualche giovane per completare la rosa”.

E se da un lato, il presidente Deni si dice fiducioso sul futuro cammino dell'Akragas in campionato, sul fronte stadio “Esseneto” invece, non nasconde i disagi che, nei mesi scorsi lo avevano portato anche ad annunciare le dimissioni. “Con lo stadio siamo siamo sempre allo stesso punto – puntualizza Deni – speriamo che l'amministrazione comunale lavori in tal senso, ma fino ad adesso registriamo un nulla di fatto”.

“Siamo pronti per affrontare un campionato difficile e che, rispetto agli anni passati si prospetta di alto livello. Siamo consapevoli del fatto che siamo chiamati ad essere protagonisti del torneo e che per migliorare, dobbiamo vincere il campionato”. Così un riconfermato e motivato mister Nicola Terranova, parla della nuova stagione dell'Akragas.

Tra le riconferme anche quella del capitano, il difensore centrale Alfonso Cipolla: “Vogliamo raggiungere l'obbiettivo e fare il salto di categoria - è stato il suo commento.

Società e giocatori dunque non nascondono gli obbiettivi, l'Akrags sarà dunque la squadra da battere per la vittoria del campionato? Solo il campo darà le dovute risposte, intanto per gli undici di mister Terranova il primo step passa dal derby casalingo di domenica prossima con la Pro Favara, la sfida è valida per il primo turno di coppa Italia di Eccellenza. Fischio di inizio allo stadio “Esseneto” di Agrigento, alle ore 16,00.