Post Cus-Akragas, mister Terranova: "Vittoria meritata ma siamo stati meno vogliosi nella ripresa"

Al Centro sportivo universitario di Palermo l’Akragas è riuscito a piegare le resistenze del fanalino di coda Cus, legittimando in maniera decisa il successo a inizio ripresa dopo un inizio tirato nel quale i biancazzurri hanno a tratti sofferto la vivacità dei padroni di casa. La quinta vittoria consecutiva consegna all’Akragas tre punti pesanti per tenere dietro la Don Carlo Misilmeri, impegnata domenica contro la Parmonval, ad una settimana dallo scontro diretto.

Il tecnico Nicola Terranova a fine partita ha espresso le sue considerazioni sulla storia del match, sottolineando gli aspetti positivi e quelli negativi: “Una vittoria sicuramente meritata per via delle tante situazioni -ha affermato - create nella prima frazione di gioco, abbiamo rispettato quelli che erano i pronostici della vigilia anche se queste partite restano le più difficili da preparare. La squadra onestamente mi è piaciuta nel primo tempo: abbiamo giocato bene tecnicamente, creando diverse situazioni che ci hanno portato al tiro. Dobbiamo lavorare forse sul secondo tempo dove ho visto la squadra con meno voglia di giocare”.

L’allenatore mazarese ha infine fatto il punto della situazione in merito al processo di crescita della squadra: “Tre punti importanti per dare continuità di prestazione e risultati: - ha concluso -la squadra comincia ad avere una mentalità vincente ed un’identità: questo ho chiesto all’inizio ai ragazzi che stanno rispettando le aspettative della società. Dobbiamo crescere soprattutto nell’avere meno frenesia durante le gare, spesso ci innervosiamo senza motivo, dobbiamo capire che in una partita ci sono più partite: dobbiamo essere bravi a gestire i momenti della gara”.