Akragas, il 2023 si chiude male: sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Portici

Allo stadio San Ciro, nella gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato, l'Akragas perde 3-1 contro il Portici: la squadra di Marco Coppa chiude l'anno con una sconfitta, al termine di novanta minuti nei quali i biancazzurri hanno palesato notevoli criticità. Un passo falso in trasferta sul quale servirà riflettere.

Il primo tempo

Coppa schiera un 4-3-1-2: Governali in porta; difesa composta da Petrucci, Rechichi, Rossi e Di Stefano; Garufo, Perez e Mannina a centrocampo; Grillo a supporto di Di Mauro e Marrale.

La gara inizia subito in salita per i biancazzurri, visto che al 13’ i padroni di casa firmano la rete dell’1-0: Tuchet lancia sul filo del fuorigioco Maimone in profondità, uno contro uno con Governali e palla di esterno all'angolino.Gli ospiti provano a reagire ma le squadre rientrano negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa.

La ripresa

Ad avvio di ripresa il Portici continua a spingere e a farsi vedere dalle parti di Governali. Al 62’ ecco il raddoppio dei padroni di casa: calcio piazzato sulla trequarti, Marcucci prende la mira e centra l'angolino.

A tre minuti dalla fine i biancazzurri riaccendono le speranze: Gargiulo si fa anticipare da Marrale, che si lancia verso la porta, evita De Luca e deposita in rete.

Al 92’, dopo una mischia in area, Garufo raccoglie al volo da fuori: buona conclusione che si spegne alta sopra la traversa.

La difesa biancazzurra è scoperta, il Portici ne approfitta sul gong e al 95’ chiude il match: è Di Guida a trovare il gol su assist di Umile.