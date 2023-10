Akragas-Trapani, la Questura: "Nessun disordine, ma non lodevoli le provocazioni di tesserati"

Non ci sono stati problemi di ordine pubblico, ma non sono stati certamente lodevoli le provocazioni a partita finita. Ad analizzare quanto è accaduto, per cui non sono mancate le polemiche, in occasione della partita Akragas-Trapani di domenica scorsa, è la Questura di Agrigento.

"In occasione dell’incontro, prima, durante e dopo, non si sono registrati fatti di rilievo per l’ordine pubblico. Al di là dell’esplosione di alcuni petardi lanciati in campo durante la partita dalla zona riservata alla tifoseria ospite, non ci sono stati rilievi - spiegano dalla Questura - .Tuttavia certo non sono commendevoli le provocazioni specie se vengono avviate da tesserati e per di più a partita positivamente conclusa. Si plaude invece al nuovo corso, speriamo duraturo, di compostezza e non violenza avviato dal pubblico anche ultras agrigentino”.