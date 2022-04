Akragas a Mondello per consolidare il secondo posto, Terranova: "Parmonval ostica, servirà una grande prestazione"

Domani alle ore 16, l'Akragas sarà impegnata sul campo della Parmonval (il cui ds è l'ex presidente akragantino Castronovo) per l'anticipo della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone A. In caso di vittoria i biancazzurri farebbero un altro deciso passo verso la conquista del secondo posto in campionato. Il tecnico dei biancazzurri Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni in merito ad un match che tradizionalmente è uno dei più ostici della categoria.

"Vogliamo dare continuità ai risultati per confermare quanto di buono e produttivo stiamo facendo - ha affermato il tecnico - in questo momento delicato della stagione. Affrontiamo un avversario, la Parmonval, che non è inferiore a nessuno anche se è reduce da alcune sconfitte. La Parmonval in casa ha messo sotto tantissime squadre, soprattutto le grandi del campionato e sono certo farà di tutto per batterci, com'è giusto che sia. Poi giocare allo stadio "Lo Monaco", su un campo in terra battuta, non è per nulla semplice e sarà per noi una partita complicata. Servirà una grande prestazione, servirà una partita di grande sacrificio e di massima attenzione e concentrazione".

Il mister ha spiegato di aver visto nella squadra in settimana il piglio giusto: "I miei ragazzi sono consapevoli di questo - ha spiegato - li ho visti molto carichi e determinati. Abbiamo preparato molto bene la gara e questo mi fa stare sereno. Sono certo che la squadra darà tutto in vista delle due settimane di stop decise dalla Lega per le tante partite da recuperare. A proposito della pausa, la ritengo giusta e saggia. È doveroso giocare le ultime partite in contemporanea. Durante la sosta, lavoreremo molto sulla didattica sia in fase difensiva che offensiva per recuperare il tempo perso e crescere ulteriormente".