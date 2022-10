Akragas, Terranova soddisfatto: "Abbiamo avuto un buon approccio al match, adesso testa alla Coppa Italia"

"Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio del match, per via del campo in terra battuta. Poi dopo il gol del vantaggio ci siamo sciolti e abbiamo cominciato a giocare il nostro calcio, l'approccio è stato positivo".

Nicolò Terranova, tecnico dell'Akragas, commenta così la netta vittoria rimediata sul campo della Parmonval. La trasferta palermitana ha evidenziato tutte le qualità della formazione biancazzurra, devastante sotto porta.

"Dispiace vedere la Parmonval in questa situazione - ha commentato Terranova - Sono in grande difficoltà, non li avevo mai visti così. Avevamo preparato bene il match, siamo soddisfatti. Il nostro calendario è fitto di impegni, mercoledì abbiamo la Coppa Italia contro il Resuttana San Lorenzo. Per noi l'impegno in Coppa vale qualsiasi match di campionato".

A proposito del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, la società ha comunicato che inizierà martedì mattina la prevendita dei biglietti per assistere alla partita tra Akragas e Resuttana SanLorenzo. Il match è in programma mercoledì 26 ottobre alle ore 15:30, allo stadio Esseneto di Agrigento. I biglietti potranno essere acquistati da martedì 25 ottobre, dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19 presso la segreteria dello stadio Esseneto.

Mercoledì, invece, 26 ottobre giorno della partita, si potrà acquistare il biglietto dalle ore 10 e fino all'inizio della partita presso il botteghino dello stadio Esseneto di Agrigento.

Ecco i prezzi:

Tribuna coperta: € 10.00

Tribuna VIP: € 15.00

Curva Sud: € 5.00

La dirigenza akragantina, inoltre, ha deciso che anche per la partita di Coppa Italia contro il Resuttana San Lorenzo le donne non pagheranno il biglietto. Entreranno gratuitamente anche i ragazzi e gli studenti di età non superiore ai 12 anni.