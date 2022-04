L’Akragas non trova l’affondo vincente: contro la Parmonval finisce in parità

L’Akragas non riesce a portare i tre punti a casa da Palermo. Nel recupero della partita rinviata settimana scorsa a Mondello contro la Parmonval, i biancazzurri (privi di Tuniz e Cipolla in difesa) non vanno oltre lo 0-0 al termine di una gara combattuta nella quale non sono mancate le occasioni ambo le parti.

Nel primo tempo, caratterizzato da toni agonistici alti e un po’ di nervosismo iniziale, l’Akragas ci ha provato soprattutto con il gioco aereo ma i tentativi dei vari Pavisich, Llama e Maiorano sono stati chiusi dal portiere Tarantino o non hanno comunque trovato lo specchio. La Parmonval dal canto suo trova pure l’affondo con un gran gol di Carioto al volo da posizione defilata che l’arbitro annulla per fuorigioco.

Le emozioni più importanti sono arrivate soprattutto nella ripresa. Inizialmente è la Parmonval a creare delle occasioni importanti, in particolare con il tiro al volo in area di La Mattina, uscito di poco, e una successiva battuta di esterno di Serio anch’essa sfumata a lato. Col passare dei minuti l’Akragas alza il baricentro cercando il gol vittoria: la squadra di Terranova ci va seriamente vicina al 66’ quando Prestia da fuori scocca un tiro che si infrange sulla traversa. I biancazzurri hanno un’altra occasione con Pavisich che colpisce di testa trovando ancora Tarantino. Nel finale i padroni di casa hanno una buona occasione con Carioto che da posizione defilata finisce con il calciare male.

In virtù di questo risultato l’Akragas resta secondo nel girone A di Eccellenza a tre punti dalla Don Carlo Misilmeri: alla luce dello scontro diretto a favore ai biancazzurri basterà vincere dunque una delle prossime due partite contro Enna e Pro Favara per essere certi del secondo posto.