Calcio a 5, prezioso punto conquistato dal Futsal Canicattì contro l’Ecosistem

Prezioso punto conquistato in trasferta dal Futsal Canicattì al Pala Sparti di Lamezia contro i padroni di casa dell’Ecosistem che permette ai biancorossi, di mantenere un punto di vantaggio proprio sugli orange e restare per la seconda settimana di fila alla guida del girone H della Serie B nazionale. Presentata alla vigilia come il match clou di giornata, la sfida del palazzetto lametino non tradisce le aspettative e regala 40 minuti di grande futsal tra due ottime squadre che alla fine si divideranno equamente la posta in palio.



Il film della partita vede i padroni di casa chiamati necessariamente a cercare la vittoria che partono forti costringendo gli ospiti a mantenersi sulle difensive, strategia che però non paga gli orange che sbattono contro l’attenta retroguardia siciliana e subiscono in ripartenza la rete di Gabriele Colore che porta in vantaggio gli ospiti. Andati in svantaggio i lametini caricano a testa bassa alla ricerca della rete del pareggio che arriverà nella seconda frazione di gara con Patamia bravo a trovare un angolo quasi impossibile. Trovato il pari però gli uomini di casa danno l’impressione di aver esaurito tutte le energie psicofisiche a disposizione e i “RACINARI” sembrano averne di più sfiorando il colpaccio con una bella conclusione al volo di Toledo e su un tiro dalla distanza di Colore, ma la vittoria probabilmente sarebbe stata troppo punitiva nei confronti di un ottimo Ecosistem che ha dimostrato di essere una vera e propria corazzata.



Pareggio che alla fine crediamo giusto per quello che si è visto in campo, che consolida e cementa ancor di più un gruppo come quello creato da Mister Castiglione che come anticipato nel preview sembra compattarsi ed esaltarsi nelle difficoltà, che dimostra con una prestazione matura ed attenda di non essere la prima della classe non per caso.



In classifica generale in virtù del punto conquistato a Lamezia resta al comando il Futsal Canicattì con 37 punti ad inseguire Ecosistem con 36, Città di Palermo con 34 e Pgs Luce con 31 punti.