Nuovo rinforzo in quota under per il Canicattì: torna in biancorosso Rodolfo Sinatra

A poche ore dal debutto in D in trasferta contro il Lamezia Terme, il Canicattì perfeziona una nuova operazione di mercato sul fronte under. La società biancorossa ha infatti comunicato ufficialmente l'ingaggio del centrocampista classe 2002 Rodolfo Sinatra: trattasi di un ritorno visto che il giocatore aveva già militato con la squadra nella stagione 2020/2021. L'anno scorso Sinatra ha giocato in SerieD vestendo le maglie di Sancataldese, San Luca e Cittanova.